Lo spread Btp-Bund sale in avvio di giornata a 124,8 punti base rispetto ai 124 punti della chiusura di ieri Il rendimento del titolo si Stato italiano scende invece al 3,61% (dal 3,66%) e quello del Bund tedesco al 2,38% mentre corrono i rendimenti dei treasuries americani. Questi ultimi perdono di valore anche per i timori che le politiche di Trump possano far ripartire l'inflazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA