De Luca, irresponsabile chi vuole interrompere lavoro immane

"Si fanno dibattiti sul mandato, che però significa solo una cosa: non interrompere un lavoro che richiede anni, fatica immane, conoscenza dei problemi. C'è la necessità di dare continuità al lavoro. Come si fa a non capire una cosa del genere". Così il governatore Vincenzo De Luca torna sulla questione del terzo mandato, inaugurando un centro per l'autismo a Bracigliano (Salerno). E senza citare nomi o sigle attacca i suoi avversari: "Sono degli irresponsabili. Ci sono componenti politiche che vivono fuori del mondo, non sanno cos'è una persona in carne e ossa, una famiglia con un problema del genere, se ne fottono".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA