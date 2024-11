Borsa: Milano gira in calo (-0,4%), pesano Inwit, Campari ed Erg

Gira in negativo Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,4% a 34.331 punti. Si assesta a 125,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,8 punti al 3,66% e quello tedesco di 1,7 punti al 2,4 %, mentre il rendimento Usa sale di 19,4 punti al 4,45%.

Pesano Inwit (-4,5%) all'indomani della trimestrale, Erg, che la diffonderà la prossima settimana e Campari (-3,18%), che scivola insieme alle rivali europee per timori di nuovi dazi Usa con la presidenza Trump. Diffonde i conti a borsa chiusa Banco Bpm (-1,94%), mentre li hanno già diffusi Unicredit (-1,27%), Popolare Sondrio (-0,42%), nella vigilia, e Poste (+0,68%).

In luce Tenaris (+4,66%), favorita dagli analisti in vista dei conti di domani. Li ha già diffusi invece Diasorin (+4,63%), mentre Leonardo (+3,54%) è spinta dalle ipotesi di maggior spesa militare per effetto della presidenza Trump. In luce anche Stm (+2,8%), Cucinelli (+2,23%) e Amplifon (+1,76%). Azzera il rialzo invece Stellantis (+0,04%) dopo una corsa iniziale nella mattinata che l'aveva portata sui massimi dallo scorso 30 settembre.

Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Aeffe (+6%) e Buzzi (+5,63%), pesanti invece Fidia (-8,82%) e Ariston (-5,53%).



