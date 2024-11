Seduta ad alta volatilità per le Borse in Europa con un'ampia variazione 'intraday': Londra oscilla e tiene in chiusura (-0,07%), Parigi chiude in calo dello 0,5%, Francoforte dell'1,13%, Milano dell'1,5% e Madrid la peggiore segna un calo del 2,93%.



