Borsa: Europa positiva, future Usa in allungo, Milano +1,3%

Borse europee positive a parte Madrid (-0,65%) con i future Usa in allungo sulla scia del successo elettorale di Donald Trump. Milano guadagna l'1,3%, Francoforte e Londra l'1,5% e Parigi il 2,1%. Stabile a 124,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 4,3 punti al 3,62% e quello tedesco di 4,6 punti al 2,37%. Sale di 12,3 punti al 4,39% il rendimento Usa. Sulla piazza di Parigi in evidenza il lusso con Kering (+4,55%), Louis Vitton (+3,27%) ed Essilux (+3,35%). Bene la difesa, da Dassault (+2,32%) e Capgemini (+2,1%), effetto conti su Credit Agricole (-4,09%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA