Usa 2024, Trump: bisognerebbe mettere Harris su ring con Tyson

Donald Trump non abbandona la retorica violenta neppure nell'ultimo giorno della campagna elettorale. In un comizio in Pennsylvania, l'ex presidente Usa ha suggerito che Kamala Harris dovrebbe salire sul ring con il pugile Mike Tyson.

"Mettete Mike sul ring con Kamala. Sarà interessante", ha detto Trump. Nei giorni scorsi il tycoon aveva detto che non gli dispiacerebbe se sparassero ai media, aveva evocato il plotone di esecuzione per Liz Cheney e aveva detto che gli piacerebbe restituire il "colpo" che gli ha dato Michelle Obama criticandolo pesantemente.

"Non abbiamo bisogno di una stella perché abbiamo una politica, una politica grandiosa", ha affermato Trump in Pennsylvania criticando Beyoncé e il suo endorsement alla Harris. Il tycoon ha ventilato per oggi una vittoria per la quale "aspettiamo da quattro anni", è tornato a promettere "una nuova età dell'oro" e a presentarsi come un unto del Signore che lo ha salvato da un attentato "che non ci ha fermato ma ci ha solo resi più determinati a finire il lavoro".



