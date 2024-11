Scanavino, Repubblica e La Stampa non sono in vendita

''L'accordo con OpenAI conferma l'impronta innovativa di Gedi e la nostra presenza qui l'impegno del gruppo a guardare al futuro e alla transizione digitale. Non solo oggi ma da un paio di anni circa si susseguono voci spontanee, false, relative alla vendita di Repubblica e La Stampa, quello che posso confermare è che Repubblica e La Stampa non sono in vendita e siamo pronti a convivere con ulteriori indiscrezioni anche per il futuro''. Lo dice rispondendo all'ANSA il presidente del gruppo Gedi Maurizio Scanavino, al termine dell'audizione alla Commissione intelligenza artificiale per l'Informazione.

Perchè a suo avviso nascono queste voci così insistenti? ''Citano dossier che non esistono, banche finanziare, non lo so sinceramente - dice ancora Scanavino all'ANSA -, probabilmente tutto è stato scatenato da una strategia definita e comunicata di una concentrazione su una dimensione nazionale delle nostre attività che ha portato negli ultimi due anni alla cessione di testate locali, sempre ad operatori di livello che potessero continuare la loro missione informativa ed editoriale all'interno del territorio. Forse questo ha generato associazioni, basilari, sul fatto che tutto possa essere in vendita. Questa la risposta che mi sono dato in questi anni''.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA