Agli Efa due candidature per Vermiglio

Buone notizie dagli Efa (European Film Awards), 'Vermiglio' di Maura Delpero è candidato nella categoria Miglior Film e Miglior Regista. Le nomination sono votate dai 5.000 membri della European Film Academy. I premi di questa 37ma edizione saranno consegnati il 7 dicembre a Lucerna, in Svizzera. La selezione rispetta i criteri di Diversity & Inclusion adottati dalla European Film Academy.

Solo due film poi hanno ottenuto quattro nomination a testa: Emilia Pérez di Jacques Audiard e La stanza accanto di Pedro Almodóvar, entrambi come miglior film europeo, regista europeo e sceneggiatore europeo. Gli altri registi nominati sono Andrea Arnold (Bird) e Mohammad Rasoulof (The Seed of the Sacred Fig).Tra le pellicole in lizza per i premi c'è anche 'The Substance', il body horror della regista francese Coralie Fargeat che indaga il tema dell'ossessione della bellezza. Tra le attrici nominate ci sono: Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Trine Dyrholm e Vic Carmen Sonne per 'The Girl with the Needle', Tilda Swinton (La stanza accanto) e Renate Reinsve (Armand). Gli attori nominati sono invece: Franz Rogowski (Bird), Ralph Fiennes (Conclave), Lars Eidinger (Dying), Daniel Craig (Queer) e Abou Sangare (Souleymane's Story).

Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema che ha coprodotto 'Vermiglio' con Cinedora, ha detto in una nota: "Le nostre congratulazioni a Maura Delpero, alla sua visione di cinema rigorosa e nitida, capace di trasfigurare piccole vicende di montagna in storie senza limiti né confini. Entrare nella cinquina dei finalisti Efa è un traguardo importante nel percorso che Maura Delpero sta costruendo passo dopo passo, con capacità e determinazione, senza temere di affrontare sfide difficili, come nel caso di questo film, di raccontare una storia recitata in dialetto con pochi attori professionisti. Un riconoscimento di prestigio che aggiunge ulteriore visibilità al film impegnato in questo periodo nella campagna Oscar.

Complimenti anche ai produttori di Cinedora che hanno creduto nella potenzialità di Vermiglio, e con i quali ci accomuna l'idea della necessità di un cinema d'autore che sappia parlare anche al pubblico".



