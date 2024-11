A6 chiusa e traffico bloccato per 1 km tra Altare e il bivio A6/A10 per Savona dalle 9,30 di stamani per un incidente avvenuto sul viadotto prima di una galleria nel quale è deceduto un operaio. Al momento non si conosce la dinamica dell'accaduto. Sul posto, un'ambulanza della croce bianca di Altare, i vigili del fuoco e l'elisoccorso.



