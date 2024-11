Ong, 'impiccato in Iran un ebreo accusato di omicidio'

Le autorità di Teheran hanno eseguito la condanna a morte di un membro della comunità ebraica iraniana che era stato incriminato per omicidio. Lo rende noto l'Iran Human Rights con sede in Norvegia. Arvin Ghahremani è stato impiccato in prigione nella città occidentale di Kermanshah dopo essere stato condannato per omicidio durante una rissa di strada, ha affermato il gruppo, in un periodo di crescenti tensioni con Israele.

"Nel mezzo delle minacce di guerra con Israele, la Repubblica islamica ha eseguito la condanna a morte di Arvin Ghahremani, un cittadino ebreo iraniano", ha affermato il direttore dell'IHR Mahmood Amiry-Moghaddam, aggiungendo che il caso contro Ghahremani presentava "gravi incongruenze". "Tuttavia, oltre a questo, Arvin era ebreo e l'antisemitismo istituzionalizzato nella repubblica islamica ha indubbiamente svolto un ruolo cruciale nell'esecuzione della sua condanna", ha aggiunto Amiry-Moghaddam.



