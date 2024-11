Ok del giudice, la lotteria elettorale di Musk può continuare

Un giudice della Pennsylvania ha stabilito che la lotteria elettorale da un milione di dollari al giorno ideata da Elon Musk per sostenere Donald Trump può continuare: una vittoria per il miliardario alleato del tycoon e una sconfitta per il procuratore dem di Filadelfia, secondo cui si tratta di una lotteria illegale che viola la legge statale.

Con un argomento cavilloso, la difesa di Musk ha sostenuto che i vincitori "non vengono scelti a caso", che il cosiddetto "premio" è in realtà un compenso per aver svolto il ruolo di portavoce del super Pac e che i destinatari del milione di dollari "vengono selezionati in base alla loro idoneità a svolgere il ruolo di portavoce dell'America Pac". "Guadagnano" i soldi come pagamento per il loro lavoro, è stata la tesi difensiva.



