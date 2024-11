Emendamento Lega, tagliare il canone Rai a 70 euro

La Lega presenta un emendamento alla legge di Bilancio per ripristinare la riduzione del canone Rai da 90 a 70 euro, come previsto nella manovra dell'anno scorso.

Lo di legge in una nota dell'ufficio stampa del partito. "Un intervento che ci sembra doveroso - commentano i parlamentari della Lega in commissione Vigilanza - anche alla luce del fatto che è ora per il servizio pubblico di migliorarsi senza gravare ulteriormente sui cittadini. Non ci fermeremo in questa battaglia e andremo avanti con la sua progressiva riduzione fino alla definitiva abolizione per favorire la transizione verso una azienda in grado di stare sul mercato".



