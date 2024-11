Confindustria critica la manovra, non dà risposte adeguate

Confindustria auspica "una manovra incisiva" e avverte che "al momento non offre risposte adeguate ai problemi e ai rischi segnalati", quelli di "perdere base produttiva", "soprattutto perché non appare in grado di invertire quella tendenza a livelli di crescita da zero virgola". Il dg Maurizio Tarquini lo indica in audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. "Apprezziamo, e riteniamo che sia un bene da preservare, l'attenzione sui conti pubblici" ma "il punto è che sono sostanzialmente assenti il sostegno agli investimenti e alle imprese che li realizzano", dice. E sottolinea: il Paese è "di fronte a un bivio", "avvertiamo la necessità e l'urgenza di segnali chiari e di misure coraggiose".



