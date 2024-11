Donald Trump tira fuori un'altra delle sue frasi shock. Dopo le pistole da puntare contro Liz Cheney, l'ex presidente ha attaccato la stampa sostenendo che non gli "dispiacerebbe se qualcuno sparasse ai media". "Per uccidermi qualcuno dovrebbe sparare attraverso i giornalisti presenti e la cosa non mi dispiacerebbe così tanto", ha detto durante un comizio in Pennsylvania, definendo i media "gravemente corrotti".



