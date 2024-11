L'autorità del meteo statale spagnola, Aemet, ha appena lanciato l'avviso rosso per le piogge torrenziali nella provincia di Almería.

"Possibili straripamenti di canali e allagamenti. Il pericolo è estremo! Non viaggiare se non strettamente necessario!", si legge nel messaggio postato sui social.



