Perù: 600 soldati Usa per proteggere il vertice Apec di Lima

Il Parlamento del Perù ha approvato il dispiegamento di 600 soldati americani per sostenere il governo nelle sue missioni di sicurezza durante il vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), che si terrà nella capitale Lima, dal 13 al 16 novembre.

Il summit riunisce le 21 principali economie di Asia e Pacifico, tra cui Stati Uniti e Cina, e si svolge in un clima di conflitto sociale dopo l'annuncio dell'ennesimo sciopero dei trasporti e di altre mobilitazioni antigovernative.

Il primo ministro peruviano Gustavo Adrianzén ha minimizzato il numero di truppe che verranno dispiegate, sottolineando che ciò è già avvenuto in occasione dei due precedenti vertici Apec ospitati dal Paese sudamericano. "Se confrontiamo l'afflusso di personale militare o di armi nelle occasioni precedenti, è molto simile a quello che abbiamo approvato di ricevere nei prossimi giorni", ha detto ai media locali.



