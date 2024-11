Migranti: 300 agenti in resort in Albania, stanziati 9 milioni

La locazione di strutture alberghiere a Shengjin, in Albania, con alloggio in camere singole, "ristorazione e connessi servizi" per una spesa complessiva che sfiora i 9 milioni di euro all'anno (8.897.200) e destinate ad ospitare circa 300 appartenenti alle forze di polizia italiane.

E' quanto previsto dal ministero dell'Interno - Dipartimento di pubblica sicurezza - nell'ambito dei servizi di sicurezza per i migranti presenti nei centri di Shengjn e a Gjider. Il protocollo che affida il servizio per un anno è stato approvato il 5 agosto scorso e il costo giornaliero per ogni singolo agente è di 80 euro.

L'appalto è stato vinto dalla società Rafaelo Rosort "in accoglimento di una offerta ritenuta "congrua e corrispondente al fabbisogno dell'Amministrazione". Si tratta di resort a quattro stelle dotate anche di piscine e strutture ricreative.

Prima che venisse affidato l'appalto, il Viminale, secondo quanto si apprende, ha svolto una serie di verifiche di sicurezza e per escludere che le strutture fossero legate ad ambienti della criminalità. "Preso atto dell'assenza di elementi o comunicazione ostative" si legge nel protocollo e "alla luce degli elementi documentali e istruttori" raccolti, si "può procedere all'aggiudicazione della procedura di affidamento in favore della società 'Rafaelo Resort Srl'".

Sulla vicenda è intervenuto il segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria Gennarino De Fazio, sottolineando che "la società contraente metterà a disposizione degli operatori due alberghi con spiaggia privata, centro benessere, piscine e ristorante. Tutto questo mentre il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria continua a tenere gli appartenenti alla Polizia penitenziaria impiegati nella gestione del penitenziario a Gjadër in strutture prefabbricate, in camera multipla, senza gli arredi più elementari".



