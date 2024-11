Mic, a breve bando internazionale per direttori musei autonomi

Il ministero della Cultura si appresta a pubblicare un bando di gara internazionale per la selezione dei candidati a direttore per i seguenti istituti di livello dirigenziale generale giunti a scadenza del proprio mandato o di nuova istituzione: 1. Musei reali di Torino; 2.

Galleria dell'Accademia di Firenze e Musei del Bargello; 3.

Parco archeologico del Colosseo; 4. Museo Nazionale Romano; 5.

Museo archeologico nazionale di Napoli.

A selezionare i candidati - spiega una nota del Mic - i cui requisiti saranno esplicitati nel bando stesso, sarà una commissione di esperti di altissimo profilo attraverso una serie di prove in grado di evidenziare le necessarie competenze culturali e manageriali.

Successivamente lo stesso iter verrà avviato per i seguenti istituti autonomi di seconda fascia: 6. Complesso monumentale della Pilotta; 7. Musei nazionali di Ferrara; 8. Musei nazionali di Lucca; 9. Ville monumentali della Tuscia; 10. Palazzo Reale di Napoli; 11. Musei nazionali del Vomero - Napoli; 12. Musei e parchi archeologici di Capri; 13. Castello Svevo di Bari; 14. Musei nazionali di Matera; 15. Musei nazionali di Bologna; 16. Pantheon e Castel Sant'Angelo.

Nelle more della preparazione e dell'espletamento dei bandi, gli istituti continueranno a essere aperti, tutelati e valorizzati - conclude il ministero - grazie a specifici direttori delegati.



