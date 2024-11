Harris, retorica della violenza squalifica Trump per Casa Bianca

La violenza verbale di Donald Trump lo "squalifica" per la Casa Bianca: lo ha detto Kamala Harris, reagendo ai commenti del tycoon contro l'ex deputata Liz Cheney. L'ex presidente, ha accusato dal Wisconsin, "ha intensificato la violenza verbale contro i suoi avversari politici e, in modo molto dettagliato, ha suggerito di puntare le armi contro l'ex deputata Liz Cheney. Questo deve squalificarlo. Uno che vuole essere presidente degli Stati Uniti e che usa questo tipo di violenza verbale è chiaramente non idoneo e squalificato dalla carica di presidente".



