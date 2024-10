"Proteggerò le donne, che a loro piaccia o meno": lo ha detto Donald Trump in un comizio ieri sera in Wisconsin, dove si è presentato tra l'altro con un giubbino da netturbino per cavalcare la gaffe di Joe Biden sui "fan del tycoon spazzatura". Una frase, quella sulle donne, che sta sollevando nuove polemiche per la sua connotazione paternalistica e misogina, secondo vari media e analisti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA