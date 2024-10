(ANSA-AFP) - MADRID, 31 OTT - Secondo un nuovo bilancio dei servizi di sicurezza i morti per le alluvioni a Valencia e dintorni sono 158.

Le autorità valenciane hanno aumentato ad almeno 155 il bilancio delle vittime delle piogge e delle inondazioni di Dana, nella Comunità Valenciana. Inoltre, un'altra persona è morta in Andalusia e altre due in Castilla-La Mancha. (ANSA-AFP).



