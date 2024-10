La Protezione civile spagnola ha inviato un messaggio agli abitanti di Castellón affinché "in caso di forti piogge" rimangano nelle loro case "in zone elevate" e, se sono per strada, "si riparino nei punti alti". La Protezione civile chiede inoltre che non si viaggi sulle strade dopo la nuova allerta meteo diffusa dall'agenzia meteorologica statale Aemet.



