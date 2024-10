"Quello che appare evidente è la natura stessa di bene individuale e collettivo allo stesso tempo rappresentato dal risparmio, risorsa per il futuro, questa è la seconda caratteristica che gli è propria. L'inserimento in Costituzione del tema risparmio è esso stesso valore per il futuro delle famiglie e del Paese". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella intervenendo alla Giornata mondiale del risparmio.



