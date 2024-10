Una fonte di Hamas afferma che il gruppo respinge la proposta di tregua a breve termine a Gaza.

"L'idea di una pausa temporanea nella guerra, solo per riprendere l'aggressione in seguito, è qualcosa su cui abbiamo già espresso la nostra posizione. Hamas sostiene una fine permanente della guerra, non una temporanea", ha detto all'AFP Taher al-Nunu, un leader senior del movimento.



