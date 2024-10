Corea del Nord lancia missile intercontinentale, protesta Usa

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico intercontinentale verso il Mar del Giappone.

Lo ha riferito giovedì l'esercito della Corea del Sud. Si tratta del primo lancio di missili effettuato dal paese dallo scorso settembre. La Guardia Costiera giapponese ha ordinato alle navi di rimanere in allerta per ulteriori informazioni. "E' un test missilistico balistico cruciale per rafforzare il deterrente nucleare ed è 'un'azione militare appropriata che soddisfa pienamente lo scopo di informare i rivali della nostra capacità di contrattaccare" ha detto il leader Kim Jong Un. Per gli Usa si tratta di "una flagrante violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite" che "rischia di destabilizzare la sicurezza nella regione".



