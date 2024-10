Borsa: l'Europa poco mossa dall'inflazione, corre Stellantis

Le Borse europee si confermano deboli poco mosse dal dato atteso sull'inflazione dell'eurozona salita al 2%. Milano perde lo 0,38%, zavorrata da Erg (-2,25%) e sulla scia dei conti trimestrali da Campari (-2,18%) reduce reduce dal crollo della vigilia, e Amplifon (-2%).

Ha allungato invece il passo Stellantis (+2,44%) saldamente sul podio dopo i conti insieme a Nexi (+0,67%) e Intesa Sanpaolo (+0,42%) che diffonderà a breve in risultati.

Il listino di Parigi è il peggiore (-0,98%) con Bnp in caduta del 5% e Socgen invece in rally (+9%). Ad Amsterdam i risultati e il buyback aiutano solo in parte Shell (+1,1%) mentre a Bruxelles i conti e la revisione al ribasso dell'ebitda organico rettificato penalizzano Ab Inbev della birra Carlsberg (-5%).





