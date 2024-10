Harris, questa elezione è scelta fra caos e libertà

"Questo è un voto fra il caos e la divisione e la liberta". Lo ha detto Kamala Harris nel discorso pronunciato dall'Ellipse, il grande prato alle spalle della Casa Bianca dove il 6 gennaio del 2021 Donald Trump radunò i suoi sostenitori e li invitò a combattere come dei dannati contro la certificazione della vittoria di Joe Biden.. "Trump parlando da questo posto quattro anni fa, ha inviato una folla armata per ribaltare un'elezione libera e giusta. Un'elezione che aveva perso", ha aggiunto. "E' il momento di una generazione di leader in America. E io sono pronta" ha detto Harris, sottolineando che Donald Trump "ha una lista dei nemici": "vuole usare l'esercito contro gli americani che non sono d'accordo con lui. E' instabile, ossessionato dalla vendetta, e vuole un potere incontrollato".



