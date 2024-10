A Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati sull'ex-Ilva

Si svolge a Palazzo Chigi la riunione, alla quale sono state invitate le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici, con una delegazione del governo per un aggiornamento sulla situazione del gruppo Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva.

Per il governo, a quanto si apprende, con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, sono presenti i ministri del Lavoro, Marina Calderone, delle Imprese, Adolfo Urso, dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, e partecipa in collegamento il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.

Per i sindacati, Fiom Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl metalmeccanici e Usb. Partecipano inoltre Invitalia, i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia, i commissari straordinari del gruppo Ilva.



