Le forze armate russe hanno deciso di effettuare delle esercitazioni in cui simulare "i compiti per effettuare un massiccio attacco nucleare con forze offensive strategiche in risposta a un attacco nucleare nemico": lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo Andrei Belousov rivolgendosi a Vladimir Putin. Lo riporta l'agenzia Interfax, secondo cui le esercitazioni sono "supervisionate" dal presidente russo.



