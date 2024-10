Riunito Nucleo per la cybersicurezza, banche dati tra i temi

L'Agenzia per la cybersicurezza ha convocato il Nucleo cybersicurezza con la partecipazione anche della Banca d'Italia e della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, per "discutere rilevanti iniziative per la sicurezza informatica del Paese". Nel corso dell'incontro, presieduto dal direttore Bruno Frattasi, è stata avviata "un'intensa riflessione sugli strumenti di prevenzione e contrasto al ransomware, la principale minaccia con cui si sta misurando la sicurezza informatica in Italia e nel resto del mondo, nonché per approfondire il tema degli accessi abusivi alle banche dati digitali e affrontare efficacemente il fenomeno".



