Razzo su Naqura, 8 austriaci dell'Unifil lievemente feriti

Otto soldati austriaci dell'Unifil sono rimasti lievemente feriti per un razzo caduto su Naqura, in Libano, vicino al confine con Israele. "Si tratta di ferite lievi", ha riferito in un comunicato il ministero della Difesa di Vienna, precisando di non sapere da dove provenga l'attacco ma "condannandolo fermamente".

Secondo quanto apprende l'ANSA da fonti informate, sarebbe stato un razzo di Hezbollah, pare intercettato dall'Iron Dome, a cadere a Green Hill, una sezione del quartier generale Unifil. I frammenti avrebbero colpito l'hangar, gestito dagli austriaci, che ospita i mezzi pesanti della missione Onu.

In un comunicato, la missione Unifil ha poi confermato che il razzo proveniva da un'area a nord della base militare.

"E' stato sparato da nord del quartier generale di Unifil, probabilmente da ezbollah o da un gruppo affiliato. Abbiamo aperto un'indagine sull'incidente", si legge nel comunicato.





