Massimo Biscardi nuovo sovrintendente di Santa Cecilia

Massimo Biscardi è il nuovo presidente-sovrintendente dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Lo ha deciso l' assemblea degli Accademici. Attuale sovrintendente del Petruzzelli di Bari, Biscardi si insedierà nel prossimo mese di febbraio succedendo a Michele dall'Ongaro, che lascia al termine del secondo mandato quinquennale. Biscardi ha superato i 2/3 dei voti necessari per l'elezione al primo turno, come previsto dallo Statuto dell'Accademia.

Dopo aver compiuto gli studi classici, Massimo Biscardi si è diplomato in pianoforte, composizione e direzione d'orchestra, perfezionandosi con i maestri Vincenzo Vitale, Armando Renzi e Franco Ferrara. A 17 anni ha cominciato a tenere concerti come pianista e, in seguito, come direttore d'orchestra, in istituzioni musicali prestigiose come l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro Colòn di Buenos Aires, l'Arena di Verona, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro di San Carlo e l'Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli.

Dall'età di quarant'anni si è dedicato esclusivamente all'organizzazione musicale. Dal 1992 al 2010 è stato, per più di 18 anni consecutivi, direttore artistico del Teatro Lirico di Cagliari; dal 2012 al 2014 consulente artistico dell'Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado e dal 2014 è Sovrintendente e Direttore artistico della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, teatro che ha in questi dieci anni ottenuto un considerevole sviluppo artistico e organizzativo. Nel 2001 gli è stato conferito il Premio Abbiati della critica musicale italiana ''per la qualità e la determinazione artistica, nell'impegno di programmazione e divulgazione di titoli rari del repertorio operistico, suffragata dalle recenti e continuative prime esecuzioni italiane''. Grande impegno ha profuso a favore della diffusione delle creazioni dei compositori italiani contemporanei, in particolare dal 2021 ad oggi attraverso le rassegne intitolate Aus Italien, composte da venti programmi ognuno dei quali dedicato a un compositore italiano vivente eseguiti dall'Orchestra e dal Coro del Teatro Petruzzelli di Bari. Per questo progetto ha ottenuto il secondo Premio Abbiati Nel 2022 è stato eletto Accademico effettivo dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.



