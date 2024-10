A settembre 2024 si stima, per l'interscambio commerciale con i Paesi extra Ue27, una riduzione su base mensile per entrambi i flussi, più ampia per le importazioni (-1,5%) rispetto alle esportazioni (-0,4%). Su base annua, l'export si riduce del 2,0% (era -6,8% ad agosto 2024), mentre l'import registra una flessione del 6,2%, legata alla contrazione degli acquisti di energia. Lo indica l'Istat.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA