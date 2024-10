Leo, 'ok definitivo cdm ai primi tre Testi unici fisco'

"Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva i primi tre testi unici: giustizia tributaria, tributi erariali minori e sanzioni tributarie amministrative e penali". Lo annuncia il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo. "Questi provvedimenti rappresentano un tassello fondamentale verso una maggiore chiarezza del sistema fiscale italiano, rendendo più agevole la comprensione e l'adempimento delle norme per cittadini e imprese. Ogni testo unico che approviamo, infatti, riduce la frammentazione normativa e semplifica la vita dei contribuenti".



