Iran a Borrell, 'Ue ipocrita, sostiene il genocidio a Gaza'

(V. 'L'Ue valuta misure contro l'Iran...' delle 9.43) "Mi piace crederti quando dici che la vita e la dignità umana dovrebbero essere protette. Ma i tuoi concittadini europei sostengono senza vergogna il genocidio a Gaza e la carneficina in Libano". Lo scrive su X il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, replicando ai tweet di Josep Borrell che ha annunciato misure europee contro l'Iran dopo l'esecuzione di Jamshid Sharmahd. "Che ne dite di 'una misura Ue' per porre fine all'uccisione di oltre 50.000 palestinesi a Gaza? Che ne dite di 'una misura Ue' per sostenere le famiglie di coloro che sono stati uccisi da Sharmahd? Altrimenti l'Europa non fa che ipocrisia", aggiunge.



