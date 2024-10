Il Napoli vince 2-0 a San Siro grazie a Lukaku e Kvara. Milan ko

Il Napoli fa sul serio: la squadra allentata da Antonio Conte batte 2-0 il Milan a San Siro ed allunga in vetta alla classifica. Partenopei subito aggressivi contro l'undici rossonero dove non figura Leao, lasciato ancora una volta in panchina da Fonseca. Al 5' Lukaku realizza uno dei suoi gol "di forza" e porta avanti il Napoli. La partita di mette in discesa per gli ospiti. Il Milan prova una timida reazione ma sono ancora i campani a rendersi pericolosi e poi a raddoppiare con un tiro da fuori di Kvaratskhelia al 43'. Nella ripresa il Var annulla un gol di Morata che comunque smuove i rossoneri. Fonseca lancia nella mischia anche Leao. Il Milan sembra più convinto e conquista il gioco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA