E' morta Matilde Lorenzi

È morta Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro che ieri era caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige.Era ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Maurizio di Bolzano, ma le sue condizioni erano apparse sin da subito molto gravi.

La giovane torinese, cresciuta sportivamente al Sestriere, stava scendendo lungo la pista Grawand G1 in un tratto abbastanza pianeggiante quando - secondo quanto ricostruito - gli sci si sono divaricati e le lamine hanno perso contatto con il manto nevoso. Quindi la caduta nella quale aveva sbattuto violentemente il volto sul terreno ghiacciato.

Lorenzi era un'atleta dell'Esercito e a dare la notizia della sua scomparsa è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto con un post pubblicato sui social, in cui ha espresso il più profondo cordoglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA