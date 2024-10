Borsa: l'Europa fiacca dopo Wall Street, Milano -0,2%

Le Borse europee sono fiacche dopo l'avvio in calo di Wall Street. Sui mercati c'è incertezza in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Fari puntati anche sull'andamento delle trimestrali e sulle tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0787 sul dollaro.

L'indice stoxx 600 cede lo 0,3%. In flessione Londra (-0,4%), Parigi, Francoforte e Milano (-0,2%), Madrid (-0,6%). I principali listini europei sono appesantiti al comparto industriale (-0,8%) e dalle utility (-0,7%), queste ultime con il prezzo del gas in rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni salgono del 2,5% a 43,57 euro al megawattora. Vendite anche sul comparto dell'energia (-0,6%), con il prezzo del petrolio in lieve rialzo. Il Wti sale a 67,52 dollari al barile (+0,2%) e il Brent a 71,53 dollari (+0,1%).

A Piazza Affari scivola Stellantis e Erg (-2%). Male anche Amplifon (-1,9%), alla vigilia del conti, e Pirelli e Hera (-1,2%). Nel lisitino principale svettano Tenaris (+1,4%), Iveco (+1,2%) e Intesa (+1,1%), quest'ultima in vista dei conti.





