"Ho scelto Kamala come mia compagna di corsa per molte ragioni. È intelligente, è dura, è affidabile... Ha più esperienza di quel tizio contro cui si candida. Ma la cosa più importante... ha carattere": lo ha detto Joe Biden durante una cerimonia alla Casa Bianca per celebrare il Diwali, la tradizionale festa delle luci hindu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA