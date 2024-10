A Todini due lotti dell'Autostrada Costiera in Libia

La società di costruzioni Todini realizzerà due lotti dell'Autostrada Costiera in Libia. Tra le intese siglate a margine del Business Forum Italia-Libia, a Tripoli, spiegano fonti italiane, c'è infatti un documento con cui Emsaad Ras Ejdair Motorway Authority, a valle dell'autorizzazione governativa libica, accetta formalmente l'azienda italiana come assegnataria del contratto per i lotti 4.2 e 4.3, in previsione della successiva firma dello stesso una volta verificate le clausole di garanzia finanziaria e operativa, tutt'ora in corso di definizione.



