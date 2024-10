Pallone d'Oro 2024 a Rodri, "Ringrazio la mia famiglia"

Rodri, centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola, ha vinto il Pallone d'Oro 2024.

Rodri ha battuto la concorrenza di Vinicius, attaccante del Real Madrid e del Brasile; Daniel Carvajal, difensore del Real Madrid e della nazionale spagnola; e di Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid e della nazionale inglese.

Il centrocampista del City ha voluto parlare in spagnolo ed ha dato il via ad una lunga lista di dediche: "Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato, mia moglie e la mia famiglia (presenti in sala, ndr), i miei compagni di squadra, quelli della nazionale, Carvajal che ha avuto lo stesso infortunio e che meritava di essere qui in questo gruppo, a Lamine che merita di vincere presto, a Xavi, Iniesta e tutti coloro che non lo hanno potuto vincere, a coloro che hanno il ruolo di centrocampista", ha detto ringraziando pubblicamente il padre che lo ha sostenuto "nei momenti in cui volevo lasciare e nei momenti di sconforto".



