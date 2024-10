Affluenza in calo alla regionali in Liguria: secondo i dati del portale Eligendo del ministero dell'Interno, alle 15 (1.782 sezioni su 1.785) ha votato il 45,94% degli aventi diritto, in calo rispetto al 53,42% della precedente elezione omologa del 2020.



