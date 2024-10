L'Autorità nazionale palestinese "ha respinto" il divieto delle attività dell'Unrwa approvato dal Parlamento israeliano che "mostra la trasformazione di Israele in uno Stato fascista". Lo riferisce un comunicato. "Rifiutiamo e condanniamo la legge" approvata da Israele, "non lo permetteremo", ha affermato in una dichiarazione Nabil Abu Rudeineh, portavoce della presidenza dell'Anp a Ramallah.





