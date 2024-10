L'Amerigo Vespucci lascia Singapore, 'ponte tra le culture'

Dopo cinque giorni in banchina l'Amerigo Vespucci lascia il porto di Singapore chiudendo così la 25/ma tappa del suo tour mondiale, cominciato l'1 luglio 2023 da Genova. Con il disormeggio della nave scuola della Marina Militare chiude anche il Villaggio Italia, l'esposizione itinerante che affianca il veliero nel suo giro del mondo.

"L'Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia sono stati in grado di costruire un solido ponte tra le culture, unendo l'anima dell'Italia con la bellezza di ogni Paese visitato, creando uno straordinario legame che resterà per sempre nella storia dei nostri amati Paesi", ha detto il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, durante la cerimonia di chiusura ricordando il "fortissimo legame" tra Italia e Singapore.

"Aver ospitato la signora dei mari è stato un vero privilegio - ha aggiunto l'ambasciatore d'Italia a Singapore, Dante Brandi -. Il Vespucci è molto più di un simbolo, è un ambasciatore itinerante dell'Italia. In questi giorni abbiamo dipinto un'Italia capace di stupire, innovare ma anche dialogare". "Se dovessi riassumere con una frase la tappa di Singapore - le parole del presidente di Difesa Servizi, Gioacchino Alfano -, direi che questa è l'Italia che non si rassegna. Non siamo italiani, ma cittadini del mondo a cui la storia ha assegnato l'Italia. Come nei giardini di Singapore, dove ogni elemento deriva da un seme, così tutti noi cerchiamo di fare in modo che i semi possano essere utili a contribuire all'eccellenza dell'Italia".

L'Amerigo Vespucci torna dunque in navigazione, in rotta verso la nuova tappa, in programma a Belawan, in Indonesia, dall'1 al 4 novembre. Successivamente, invece, il veliero toccherà Phuket, in Thailandia, dove resterà dal 6 al 10 novembre. Nella tappa successiva, quella di Mumbai, in India, dal 28 novembre al 3 dicembre, tornerà anche il Villaggio Italia, con mostre, dibattiti e forum sul Made in Italy nel mondo.



