Credendino, un grandissimo evento per i 100 anni del Vespucci

"Per i cent'anni dell'Amerigo Vespucci ci sarà un grandissimo evento ma per il momento è una sorpresa". Ad annunciarlo all'ANSA è il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio Enrico Credendino, che ha accompagnato oggi pomeriggio il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, in visita sulla nave scuola a Singapore, nell'ambito del tour mondiale 2023-25.

Arrivati ormai alla 25/ma tappa, è anche il momento di fare un primo bilancio prima di rientrare nel Mediterraneo e quindi 'respirare' ancora più l'aria di casa. "E' un bilancio straordinario sotto tutti i punti di vista - ha detto Credendino -, la nave ha fatto cose che non aveva mai fatto nei suoi 93 anni di vita, come per esempio il passaggio a Capo Horn, e ha formato due corsi di allievi ufficiali. Ne è valsa la pena? Certamente sì. E' stato faticoso? Certamente sì. Lo rifaremmo? Certamente sì".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA