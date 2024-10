Le scommesse degli investitori sulle elezioni in Usa

Grandi gruppi petroliferi molto attivi nel mercato statunitense piuttosto che aziende legate alle energie rinnovabili. Mentre si avvicinano le elezioni in Usa gli investitori si interrogano su quali titoli conviene puntare in Borsa. IG Italia fa un'analisi dei programmi elettorali di Donald Trump e di Kamala Harris e prova a suggerire quali azioni, soprattutto a Wall Street, trarrebbero beneficio dalla vittoria dell'uno o dell'altra. Pur nella consapevolezza che il voto americano del 5 novembre potrebbe finire in ombra nel caso di una escalation in Medio Oriente che darebbe ai mercati altri motivi di preoccupazione e nuovi elementi per scommettere su rialzi e ribassi dei mercati finanziari. Come nel comparto petrolifero il ritorno di Trump aiuterebbe i produttori di auto con un'esposizione marcata sul mercato americano (Ford, General Motors). La politica proattiva dei democratici sull'intelligenza artificiale nel breve termine rischia invece di penalizzare Ndivia che non trarrebbe beneficio peraltro neanche con un presidente repubblicano per il rischio di altre guerre commerciali con la Cina.



