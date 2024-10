In Giappone, dove è già mattina, si sono aperti i seggi per le elezioni più serrate degli ultimi anni, con il nuovo primo ministro Shigeru Ishiba e il suo colosso Liberal Democratic Party che rischiano di registrare il peggior risultato dal 2009. I sondaggi d'opinione suggeriscono che il conservatore Ldp e il suo piccolo partner di coalizione rischiano di non raggiungere la maggioranza, un risultato che potrebbe infliggere un duro colpo a Ishiba.



