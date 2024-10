Exit poll Giappone, partito di governo perde maggioranza

Per la prima volta dal 2012 in Giappone, i Liberal-democratici (Ldp) a capo della coalizione di governo perdono la maggioranza alla Camera Bassa, decretando una solenne battuta d'arresto per il neoeletto premier Shigeru Ishiba, leader da appena un mese del partito conservatore che ha governato quasi ininterrottamente il Paese del Sol Levante dal Dopoguerra ad oggi. A pochi minuti dalla chiusura delle urne, in base ai primi exit poll, su 465 seggi contesi nelle elezioni parlamentari, l'Ldp non riuscirà a confermare i 256 seggi che deteneva prima dello scioglimento delle Camere.



