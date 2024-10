Gli Stati Uniti hanno esortato l'Iran a smettere di attaccare Israele per interrompere il ciclo di violenza dopo che Israele ha lanciato attacchi contro la repubblica islamica. "Esortiamo l'Iran a cessare i suoi attacchi contro Israele in modo che questo ciclo di combattimenti possa concludersi senza ulteriore escalation", ha affermato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Sean Savett.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA