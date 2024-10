"Iran: seguiamo da vicino l'evoluzione della situazione. Ho parlato con l'Ambasciatrice a Teheran : l'ambasciata è operativa e non sono segnalati problemi ai nostri connazionali. Per le emergenze si può contattare la Sede al numero +989121035062 o l'Unità di Crisi al +39 0636225".

Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo gli attacchi israeliani in Iran.



